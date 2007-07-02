Индия закупит 126 истребителей у одной страны, но у какой?

Индия закупит 126 многофункциональных истребителей только у одного производителя, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на интервью главкома ВВС Индии, маршала Фали Хоми Майора в журнале Strategic defence.

"Слухи о том, что сделка по истребителям будет поделена между несколькими странами, не соответствуют действительности. Закупка будет произведена только у одного из поставщиков", - сказал главком ВВС.

Он также опроверг сообщения, что количество закупаемых истребителей увеличат до 200.

"Тем не менее, если после проведения анализа соотношения цены и качества результаты окажутся положительными, ВВС готовы рассмотреть подобное предложение в будущем", - отметил главком.

Объявление о тендере на закупку 126 истребителей сделано 29 июня со ссылкой на министра обороны Индии Куриана Энтони, утвердившего официальную процедуру сделки.

По условиям заказа, самолет будет находиться на боевом дежурстве более 40 лет, в течение которых поставщики будут обязаны обеспечить техническое обслуживание.

Также предусмотрена передача Индии лицензии и технологий для производства самолетов.

В числе главных претендентов специалисты называют российский МиГ-35, американские F-16 и F/A 18 "Супер хорнет", французский "Рафаль", шведский "Гриппен" и европейский "Еврофайтер".

Общая сумма сделки, по последним данным, составляет около 10 миллиардов долларов.