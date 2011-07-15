В Николаевкой области дрезина столкнулась с грузовым поездом

В Вознесенском районе Николаевской области на перегоне „Мартыновское – Вознесенск” (Одесская железная дорога) на участке примыкания разъездного пути, во время прохождения грузового поезда с 57 вагонов сообщением „Одесса – Знаменка”, произошло столкновение дизельной дрезины с грузовым вагоном.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате аварии 3 грузовых вагона сошли с рельсов, повредив две электроопоры, помощник машиниста дизель-дрезины получил травмы и был госпитализирован. Аварийными бригадами трех восстановительных поездов ст. „Помичная”, „Знаменка” и „Одесса” вагоны установлены на рельсы.

Продолжаются работы по восстановлению электроопор, которые планируют завершить на протяжении дня.