В Николаевкой области дрезина столкнулась с грузовым поездом
Сошли с рельсов три вагона
В Вознесенском районе Николаевской области на перегоне „Мартыновское – Вознесенск” (Одесская железная дорога) на участке примыкания разъездного пути, во время прохождения грузового поезда с 57 вагонов сообщением „Одесса – Знаменка”, произошло столкновение дизельной дрезины с грузовым вагоном.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.
В результате аварии 3 грузовых вагона сошли с рельсов, повредив две электроопоры, помощник машиниста дизель-дрезины получил травмы и был госпитализирован. Аварийными бригадами трех восстановительных поездов ст. „Помичная”, „Знаменка” и „Одесса” вагоны установлены на рельсы.
Продолжаются работы по восстановлению электроопор, которые планируют завершить на протяжении дня.