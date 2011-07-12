Абитуриентам предлагают следить за списками: «всплывают» лишние баллы

Гражданская сеть ОПОРА обращается к абитуриентам с призывом быть внимательными к содержанию рейтингового списка поступающих, которые имеют дополнительные баллы как победители конкурсов и олимпиад.

Об этом УНИАН сообщили в Гражданской сети ОПОРА.

Как отмечают специалисты сети, одним из прогрессивных нововведений в условиях приема в вузы в 2011 году является начисление дополнительных баллов победителям олимпиад национального уровня, участникам – международного, призерам всеукраинского конкурса Малой академии наук вместо предоставления им преференции во время формирования рейтингового списка абитуриентов. Такой способ вознаграждения за особые успехи в учебе - более рациональная и законная норма. В предыдущие годы в списках рекомендуемых к зачислению, к сожалению, можно было найти и тех, кто стал «победителем», но имел неконкурентные баллы в аттестате и сертификате ВНО, констатируют представители ОПОРЫ.

Они отмечают, что абитуриенты, стремящиеся поступить честно, должны быть достаточно внимательными к рейтинговых спискам и в этом году. Право на дополнительные баллы имеет не каждый победитель ученического конкурса. Они насчитываются исключительно призерам ІV (национального) этапа Всеукраинских ученических олимпиад по базовым предметам, которых в 2011 году насчитывается 337, и призерам ІІІ этапа Всеукраинских конкурсов - защит научно-исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук Украины. Эта норма Условий приема исключает победителей других ученических соревнований – турниров или конкурсов профессионального мастерства. Например, диплом Всеукраинского интерактивного конкурса юных историков «Аист», который проводится ежегодно не дает права на преференции.

В то же время наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали факт начисления дополнительных баллов дипломанту турнира юных правоведов, что является противоправным действием. Этот конкурс не принадлежит ни к всеукраинским олимпиадам, ни к МАН. К сожалению, по первому обращению ОПОРЫ к приемной комиссии заместитель ответственного секретаря не смог объяснить ситуацию, сослался на неизвестное письмо от профильного министерства и рекомендовал наблюдателям подготовить официальный запрос, на который вуз ответит на протяжении 20 дней. Поэтому ОПОРА вынуждена была обратиться в Министерство образования с сообщением о несоответствии в рейтинговых списках. Впоследствии оказалось, что ошибка произошла по вине технического работника, который уже наказан, и она будет исправлена в ближайшее время.

Поэтому Гражданская сеть ОПОРА обращается ко всем абитуриентам с призывом быть внимательными к содержанию рейтингового списка и выявлять нарушителей самостоятельно. Это обеспечит каждому честному поступающему право на равный доступ к образованию. Наблюдатели ОПОРЫ продолжают анализировать списки и будут сообщать о нарушениях.

Как напомнили в сети ОПОРА, в соответствии с Условиями приема в вузы на 2011 год пунктом XII «Зачисление поступающих на основе базового и полного общего среднего образования, которые достигли выдающихся успехов в изучении профильных предметов», ч.12.2 «…к конкурсному баллу при вступлении на основе полного общего среднего образования засчитывается дополнительный балл при условии, если они поступают на направления подготовки, для которых профильным является вступительный экзамен по предмету, по которому они являются призерами»; ч. 12.3. «Размер дополнительного балла устанавливается: лицам, награжденным дипломами I степени, - 50 баллов; лицам, награжденным дипломами IІ степени, - 40 баллов; лицам, награжденным дипломами IІІ степени, - 30 баллов».

Гражданская сеть ОПОРА проводит кампанию наблюдения за вступительной кампанией 2011 года в 16 регионах Украины и предоставляет бесплатные юридические консультации абитуриентам по номеру горячей линии 044 225 32 81.