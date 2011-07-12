Министр поддержал планы иорданских фармацевтов в Украине

Министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО поддерживает поступление иностранных инвестиций в фармацевтический сектор Украины.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, об этом министр заявил во время встречи с представителями фармацевтической кампании «Hikma Pharmaceuticals» (Иордания), на которой обсуждались возможности инвестиций в фармацевтический сектор Украины.

Генеральный менеджер «Hikma Pharmaceuticals» Саид ДАРВАЗЕ сообщил о намерениях фармацевтической компании относительно создания в Украине производства. Он подчеркнул, что компания имеет мощные производства фармпрепаратов в США, Португалии, Германии, Италии, Алжире, Тунисе, Саудовской Аравии, которые имеют сертификацию в соответствии с мировыми стандартами качества системы надлежащей производственной практики (GMP). Кроме того, фармацевтические производства, которые открывает компания в других странах, ориентированы на развитие фармацевтической отрасли страны, в которой они работают. В частности, 99% персонала производства составляют местные специалисты, которых компания учит в лучших мировых заведениях.

А.АНИЩЕНКО приветствовал намерения представителей иорданской фармацевтической компании. «На сегодняшний день государство способствует инвестированию в развитие отечественного производства, поэтому ваши намерения относительно создания в нашей стране национального украинского предприятия совпадают с политикой государства по развитию производств, в том числе с привлечением иностранных инвесторов», - отметил он. Министр подчеркнул, что очень важным фактором является наличие у фармацевтических производителей, которые представлены на рынке Украины, международных сертификатов качества GMP. «В ближайшее время выйдут законодательные акты, которые сделают невозможным попадание на украинской рынок некачественных фармацевтических препаратов, не отвечающих мировым стандартам качества системы GMP», - отметил А.АНИЩЕНКО.