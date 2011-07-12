Медучреждения Тернополя получили помощь из Франции

Медицинские учреждения Тернополя получили гуманитарную помощь из Франции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, при поддержке Тернопольского областного отделения международного центра внедрения программ «ЮНЕСКО» из Франции было привезено 48 многофункциональных больничных кроватей, 62 инвалидные коляски, 34 гигиенических кресла и 44 ходунка. Это оборудование получили 28 лечебных учреждений города и области. Кроме того, 725 инвалидов Тернопольской области получили костыли, трости и коляски.

Во время встречи с представителями французской делегации городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ выразил благодарность французскому городу Харцвиллер и мэру города Марселю СТРУБЕЛЮ за оказанную гуманитарную помощь инвалидам и больничным учреждениям Тернополя.

«Благодаря тесному сотрудничеству нам удается обеспечивать инвалидов и медицинские учреждения Тернопольской области колясками, кроватями и современным медицинским оборудованием. Благодарю всех, кто помогает нам развивать медицину в Тернополе без использования бюджетных средств», – сказал С.НАДАЛ.

Он отметил, что больничные учреждения города получают сами те вещи, которые им необходимы, поскольку предварительно каждая больница подает информацию о том, в чем она больше всего нуждается.