Балога: ФГИУ должен прекратить под видом приватизации разбазаривать страну

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что Фонд государственного имущества должен прекратить под видом приватизации разбазаривать государственные ресурсы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В.БАЛОГА напомнил, что Хозяйственный суд Киева расставил все точки над «і» в споре относительно продажи «Лугансктепловоза». Суд установил нарушение в проведении конкурса и признал приватизацию государственного пакета этого предприятия недействительной, отметил он.

«Фонд госимущества вместо того чтобы комментировать решение суда, должен ответить: почему не все имели возможность равного доступа к конкурсу; почему в торгах принимал участие только российский капитал, а украинский проигнорировали; почему вместо того чтобы государство заработало – государственный пакет акций «Лугансктепловоза» Валентина СЕМЕНЮК продала по смехотворной цене «товарняка» с углем.

Глава Секретариата Президента предостерегает должностных лиц ФГИУ воздержаться от произвола в продаже стратегических объектов Украины. Он подчеркнул, что виновные в приватизационном рейдерстве, которое наносит ущерб государству, должны отвечать перед законом.

Как сообщал УНИАН, 23 марта ФГИУ провел конкурс по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз”. По итогам конкурса победителем было признано ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), которое предложило за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. при стартовой цене пакета 292 млн. грн.