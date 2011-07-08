СМИ: Сын главы Апелляционного суда Киева подрался с охраной ночного клуба

Ночью 7 июля в Одессе бывший депутат областного совета 24-летний Дмитрий ЧЕРНУШЕНКО и его подруга, которая представилась судьей из Киева, будучи на подпитии, подрались с охраной знаменитого ночного клуба «Ибица» в Одессе, пишет газета «Сегодня» (№146 от 8 июля 2011 г.), ссылаясь на своего сотрудника, которой стал свиделем происходившего.

Шумиха началась из-за нежелания парочки подчиниться требованиям службы безопасности. «Молодой человек со своей спутницей наотрез отказались пройти проверку на металлодетекторе, обязательной для всех гостей клуба. После того как ему предложили уйти, он начал скандалить и ударил меня в ухо», — сообщил охранник клуба.

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Дальше, по его словам, экс-депутат, размахивая барсеткой, яростно бил ею всех, кто попадался под руку, а затем «сошелся в рукопашной с пытавшимся урезонить его охранником».

Как пишет газета, которая разместила на своей веб-странице видео конфликта, Д.ЧЕРНУШЕНКО «поддержала» и его спутница, которая якобы ударила другого охранника ногой в низ живота.

Кроме того, по данным «Сегодня», прибывших на место конфликта милиционеров Д.ЧЕРНУЩЕНКО и его спутница оскорбляли и обещали «уволить» из органов внутренних дел. После того как молодых людей доставили в Приморский райотдел милиции, туда прибыл молодой человек, который представился помощником судьи Приморского района Одессы.

«Он попросил не поднимать шума и утихомирил своих друзей. Дмитрий ЧЕРНУШЕНКО написал объяснительную, после этого мы их отпустили», — сообщили в райотделе.

Как признался газете на правах анонимности один из правоохранителей, поступить по-другому они не могли. «Удостоверение судьи у спутницы ЧЕРНУШЕНКО — подлинное. Она работает в Днепровском райсуде Киева. А парень предъявил удостоверение сотрудника комитета по борьбе с коррупцией Верховной Рады. Задержать и привлечь к ответственности их мы не можем — потом не оберешься неприятностей. Единственный вариант — зафиксировать инцидент и составить протокол. Этот случай проходит как мелкое хулиганство. В лучшем случае, они заплатят админштраф», - сказал милиционер.

Сам Д.ЧЕРНУШЕНКО заявил, что в скандале виноваты охранники ночного клуба. «Мне с моей девушкой нахамили при входе в клуб, а потом начали бить. Затем нас совершенно необоснованно задержала милиция, которая в сговоре с охранниками», — уверяет он.

По информации газеты, Д.ЧЕРНУШЕНКО — одессит, в недавнем прошлом — депутат Одесского облсовета 5-го созыва от фракции Натальи Витренко. По образованию — юрист, депутатский мандат приобрел в 19 лет. Д.ЧЕРНУЩЕНКО – сын главы Апелляционного суда Киева Антона ЧЕРНУШЕНКО, который до этого работал зампредседателя Апелляционного суда Одесской области. А.ЧЕРНУШЕНКО — заслуженный юрист, а в 2009-м, по версии журнала «Фокус», занял 45-е место в сотне самых влиятельных киевлян.