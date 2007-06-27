Харьковским ”романтикам с большой дороги” светит до 15 лет

Вскоре в Харькове начнется суд над группой лиц, которая грабила на автотрассах водителей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший прокурор отдела прокуратуры Харьковской области Анатолий ЛАВРИКОВ, утверждено и передано в суд обвинительное заключение по уголовному делу.

Обвинение предъявлено двум харьковчанам в возрасте 35 и 25 лет, которые работали проводниками на Южной железной дороге, и двум жителям Нововодолазского района в возрасте 36 и 24 лет, один из которых - охранник общества с ограниченной ответственностью.

Установлено, что эти обвиняемые в составе организованной группы совершали общие разбойные нападения на водителей, которые ночью отдыхали в салонах своих автомобилей на обочине трасс Харьков-Киев и Харьков-Симферополь. Нападающие угрожали пистолетом-зажигалкой, ножом, монтировкой, применяли насилие. Они пробивали колеса автомобиля, стучали в окно кабины и как только водитель открывал дверцы, приставляли пистолет, требуя деньги. Кто оказывал сопротивление, били.

Как отметил старший прокурор, в такой способ в 2006 году было совершено несколько разбойных нападений на водителей. У потерпевших нападающие забирали деньги, мобильные телефоны, кожные куртки, портфели, изделия из золота, автомагнитолы, паспорта, ключи от машины, удостоверения водителя, документы на перевозку груза. После каждого такого нападения члены организованной группы быстро скрывались с места происшествия.

За такие действия закон предусматривает ответственность в виде лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества, отметил старший прокурор.