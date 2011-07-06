Украина заняла предпоследнее место в «Рейтинге прогресса»

Вчера в Москве прошла презентация «Рейтинга прогресса», составленного по итогам очередного исследования аудиторско-консалтинговой компании ФБК. «Рейтинг прогресса» был составлен на основе результатов самых известных в мире рейтингов, посвященных тем или иным аспектам развития стран мира. Это рейтинги Всемирного банка, ООН и других международных аналитических центров по индексу конкурентоспособности, условий ведения бизнеса, развития человеческого потенциала, экономической свободы, восприятия коррупции и др. В результате исследования проранжированы 101 страна по суммарному изменению позиций по всем рейтингам за последние 5 лет. «Рейтинг прогресса» показывает, в каком направлении и с какой скоростью двигались национальные экономики.

Украина заняла в данном рейтинге предпоследнее – 100-е – место с индексом прогресса минус 123. На последнем месте - Боливия с индексом прогресса минус 135.

На первой позиции оказалась Грузия, индекс прогресса – плюс 207. На второй – Республика Македония (+160). На третьей – Доминиканская республика (+114).

Германия оказалась на 32 месте (+9), Япония – на 34-м (+3), Китай – на 38-м (0), США – на 43-м (-5), Россия – на 97-м (-97).

Как отмечается в докладе компании ФБК, Украина опустилась во всех рейтингах, кроме рейтинга по Индексу конкурентоспособности. Наибольшая потеря для Украины наблюдается по Индексу экономической свободы – с 112 на 164 место, и по Индексу восприятия коррупции – с 99 на 134 место.

Индекс экономической свободы в Украине – самый низкий в Европе. Это связано с устаревшими нормами трудового законодательства (допускается натуральная форма оплаты труда, трудно уволить сотрудника), возрастанием уровня коррупции во всех сферах, слабостью законодательства в области защиты прав собственности, недоразвитостью финансовой системы, высоким уровнем госрасходов и многими другими проблемами в законодательной сфере. Невзирая на развитую промышленность, богатство природных ресурсов и благоприятных для сельского хозяйства условий, экономика Украины весьма неустойчива из-за политической нестабильности и структурных ограничений.