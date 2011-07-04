Попов: по блату, что ли, там принимают

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ заявляет, что КГГА готова оказать поддержку в реализации общественного проекта «Муниципальная больничная касса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на рабочем совещании в КГГА.

По словам А.ПОПОВА, проект «Муниципальная больничная касса» должен реализоваться более быстрыми темпами.

«Я 4-5 месяцев назад написал заявление в больничную кассу, но не понимаю, почему до этого времени я не член больничной кассы. И это же я! По блату, что ли, там принимают? Дайте мне отчет и ответ на этот вопрос», – сказал А.ПОПОВ, обращаясь к начальнику Главного управления здравоохранения КГГА Виталию МОХОРЕВУ.

А.ПОПОВ не уточнил срок, за который В.МОХОРЕВ должен подготовить отчет, но выразил убеждение, что проект интересен и должен работать.

«А он у нас как-то так… Если нужно толкать, не только, чтобы общественность этим занималась, но и администрация, подсказывайте. Давайте это будем делать», - сказал А.ПОПОВ, обращаясь к В.МОХОРЕВУ.

В свою очередь, начальник управления проинформировал, что на сегодняшний день членами больничной кассы являются 17 тысяч человек. «Уже есть случаи по обслуживанию, по оказанию медицинской помощи больничной кассой. То есть она заработала», - отметил В.МОХОРЕВ.

По его словам, есть некоторые проблемы с заключением соглашений с медицинскими учреждениями, но до 1 августа с ними предусматривается подписать все соответствующие документы, и после этого можно будет «показать реальную работу больничных касс».

В.МОХОРЕВ отметил, что существует проблема с финансированием медицинской помощи льготным категориям населения. «Есть определенные проблемы с перечислением этих денег. Мы видим выход в решении этой проблемы именно через массовость членства – увеличения до 60-70 тысяч», - сказал начальник управления здравоохранения.

В ответ А.ПОПОВ заверил, что может оказать помощь в этом вопросе. «Я готов обсуждать финансовые механизмы и решать эти вопросы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2010 года в Киеве была зарегистрирована благотворительная организация "Муниципальная больничная касса". В этот же день в банке "Киевская Русь" был открыт расчетный счет 2600694706001, на который все, кто желает стать членом больничной кассы, могут вносить членские взносы.

Чтобы стать членом больничной кассы, необходимо написать заявление и сделать первый взнос в размере 10 грн. После уплаты ежемесячного взноса в размере 30 грн. три месяца подряд человек должен обратиться с платежными документами в офис Муниципальной больничной кассы. После этого выдается удостоверение члена больничной кассы, которое дает право пользоваться медицинскими услугами.

Проект "Муниципальная больничная касса" реализуется в рамках реформирования сферы здравоохранения столицы.