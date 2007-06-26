Кабмин утвердил образец нового загранпаспорта гражданина Украины

Кабинет министров Украины утвердил техническое описание и образец бланка нового заграничного паспорта гражданина Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

Согласно постановлению правительства, текст которого есть в распоряжении УНИАН, внесение данных в бланки документов осуществляется: в паспорте – способом лазерной гравировки или способом принтерной печати, в проездном документе – способом принтерного печати краской черного цвета украинскими и латинскими буквами с применением верхнего регистра.

Паспорт оформляется на период до десяти лет без права на продление его действия на такой же срок, как это предусматривалось ранее.

В паспорте также будет указываться идентификационный номер физического лица - плательщика налогов и других обязательных платежей.

Постановление также утверждает новую транслитерацию латинскими буквами.

Создание паспорта гражданина Украины для выезда за границу нового образца поднимает его уровень до уровня документов нового поколения, которыми пользуются в развитых европейских странах, отмечается в пояснительной записке МВД к проекту постановления Кабмина.

Кроме того, МВД считает, что введение паспорта нового образца будет способствовать ускорению создания Единого государственного реестра физических лиц, что значительно улучшит уровень обслуживания граждан во всех структурах, которые работают с идентификационными документами. Это также облегчит работу правоохранительных органов и пограничных служб, поскольку паспорт может содержать биометрическую идентификацию гражданина и будет способствовать ускорению процедуры идентификации и регистрации граждан Украины при перемещении за границей.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что введение паспорта нового образца является ответом Украины на принятую Советом безопасности ООН резолюцию от 28 сентября 2001 года о мерах борьбы с международным терроризмом.

Как сообщал УНИАН, 13 июня МИД на заседании Кабинета Министров затронул вопрос относительно проблем, которые возникли с задержкой в выдаче заграничных паспортов гражданам Украины.

Как сообщалось, МВД разработало новый образец заграничного паспорта, однако Кабмин новый образец заграничного паспорта еще не утвердил. Между тем ОВИРы в последнее время прекратили выдавать украинцам заграничные паспорта действующего образца.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 13 июня на заседании Кабинета Министров поручил Министерству внутренних дел и Отделам виз и регистраций (ОВИР) немедленно продолжить выдачу заграничных паспортов действующего образца до введения паспортов нового образца.

Вместо этого Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 12 мая постановил, что заграничные паспорта для граждан Украины старого образца являются действующими на протяжении срока их действия.