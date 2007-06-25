Ющенко предлагает ”черноморам” исповедывать единые энергопринципы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил странам-членам Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) выработать принципы общей энергетической политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня в своем выступлении на пленарном заседании 15-го юбилейного саммита ОЧЭС, которое проходит сегодня в Стамбуле. В своем выступлении В.ЮЩЕНКО очертил приоритеты деятельности организации во время председательства в ней Украины.

Президент указал на необходимость выработки «основополагающих принципов общей энергетической политики». «Именно так мы достигнем большей общей выгоды и уменьшим угрозу использования энергетических вопросов как инструментов внешнего влияния», – сказал он, напомнив об инициативе Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины относительно создания общего пространства добычи и транзита энергоносителей, озвученную во время Краковского энергетического саммита в мае этого года. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что эта идея найдет поддержку в странах Черноморского региона.

Кроме того, по его словам, во время председательства в ОЧЭС Украина видит среди приоритетов деятельности реализацию масштабных транспортных проектов и дальнейшее укрепление безопасности в регионе, создание Черноморской зоны свободной торговли, развитие междунационального диалога.

«Мы искренне приветствуем активные усилия для сплочения стран региона, которые были проявлены во время председательства Сербии и которых сейчас прилагает Турция. Хочу заверить, что Украина продолжит эту работу после перехода к ней председательства в ОЧЭС с 1 ноября», – сказал Президент, отметив также, что наша страна разделяет цели и задачи, отображенные в Стамбульской декларации, которую сегодня должны подписать участники саммита.

«Наша общая миссия остается неизменной – поддерживать идею динамического многостороннего сотрудничества в политическом, экономическом, культурном ареале Черного моря», – подчеркнул Президент Украины.

Относительно реализации транспортных проектов, отметил он, то Черноморский регион принадлежит к мировым лидерам по своему транзитному потенциалу.

«Киев предлагает сосредоточить основное внимание на воплощении масштабных проектов и программ, связанных с развитием путей сообщения и созданием международных транспортных коридоров», – сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, украинская сторона также высоко оценивает идею сооружения кольцевой скоростной автомобильной дороги вокруг Черного моря и заинтересована в развитии магистрального морского сообщения между странами-участницами ОЧЭС. По убеждению Президента, такие проекты будут «иметь неоценимое значение», считаясь в частности с очевидным оживлением туризма и торговых связей.

«Наступило время на практике перейти к созданию Черноморской зоны свободной торговли, основанной на правилах и нормах ВТО. Это – еще один ключ к более глубокой и более активной интеграции между нашими государствами», – также отметил Президент Украины.