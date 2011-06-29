Велосипедист ограбил бухгалтера и отстреливался на ходу

Сотрудники Государственной службы охраны МВД Украины сегодня вечером в Киеве задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на женщину-бухгалтера, завладев сумкой, в которой находилось, по предварительным данным, несколько десятков тысяч гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСО, патруль охраны приблизительно в 17.30, двигаясь по улице Княжий затон увидел мужчину, который убегал на велосипеде, стреляя в преследователя на ходу.

Через несколько минут после задержания неизвестного выяснилось, что этот человек несколько минут назад ограбил бухгалтера, по предварительным данным, одной из фармацевтических компаний, которая приехала вместе с водителем сдавать деньги в банковское учреждение.

Пока предварительно установлено, что задержанный находится в розыске за совершение убийства. По показаниям свидетелей, убегая после ограбления, он сделал в направлении водителя бухгалтера приблизительно 7 выстрелов из травматического оружия.

Деньги и другие вещественные доказательства работники милиции изъяли после задержания злоумышленника.

Решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела.