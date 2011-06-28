В Мариуполе выявили еще одного заболевшего холерой

В понедельник, 27 июня, врачи выявили в Мариуполе еще одного заболевшего холерой.

Как пишет газета «Сегодня», им оказался гражданин без определенного места жительства, который обитал на пункте приема лома.

"Заболевшего привезли в больницу в очень тяжелом состоянии в ночь с воскресенья на понедельник. Ему ввели 18 литров жидкости, почки заработали, состояние нормализовалось", – сообщил газете мэр Мариуполя Юрий ХОТЛУБЕЙ.

По словам мэра, большинство из 18 заболевших холерой людей были из неблагополучной среды, поэтому власти приняли решение на время разместить городских бомжей в специальном центре на 50 мест, а также в больницах.

"Их там подлечат, оденут, приведут в порядок. Конечно, все это будет на добровольных началах. Такие же меры принимали власти Симферополя и успешно", – отметил Ю.ХОТЛУБЕЙ.

Как сообщал УНИАН, начиная с 29 мая, в Мариуполе было зарегистрировано 17 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовар Огава, а также 9 случаев вибрионосительства такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

По состоянию на 24 июня в инфекционном отделении горбольницы оставался всего один больной холерой – 63-летний житель Мариуполя и три вибриононосителя.