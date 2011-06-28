"Исторический Поезд" пройдет путем украинских переселенцев в Канаде

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО и народный депутат Евгений СУСЛОВ принимают участие в проекте «Исторический Поезд украинских пионеров», проведение которого приурочено к 120-й годовщине украинского поселения в Канаде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Как сообщалось, в 2011 году исполняется 120 лет с начала поселения украинцев в Канаде. С целью празднования этой годовщины с 23 июня по 8 июля 2011 года Посольство Украины в Канаде при поддержке канадско-украинской парламентской группы дружбы реализует масштабный культурно-имиджевый проект «Исторический Поезд украинских пионеров». Целью данного проекта является осуществление символического путешествия путем, который проходили первые украинские эмигранты в Канаде, от прибытия в порт г. Галифакс (на Атлантическом побережье) до поездки по железной дороге до других городов на западе Канады.

По мнению организаторов, это мероприятие позволит представить лучшие образцы украинской культуры в крупнейших городах Канады, символично объединить украинские общины Канады в разных городах через культурные акции, а также привлечь внимание общественности, украинских и канадских политиков и медиа к вкладу, который внесла украинская община в развитие Канадского государства.

24 июня участники Поезда отправились по железной дороге по маршруту: Галифакс – Монреаль – Оттава – Торонто – Виннипег – Саскатун – Эдмонтон. В городах, в которые прибывает Поезд, проводятся культурные акции с участием местных украинских общин и мастеров искусств.

Вице-спикер Н.ТОМЕНКО и народный депутат Е.СУСЛОВ 26 июня принял участие в торжественном открытии в Оттаве памятника Кобзарю работы всемирно известного канадского скульптора украинского происхождения Лео МОЛА.