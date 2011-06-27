В столице Канады открыли памятник Тарасу Шевченко

В столице Канады Оттаве открыт памятник Тарасу Шевченко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО.

Вице-спикер, который находится с официальным визитом в Канаде вместе с народным депутатом Евгением СУСЛОВЫМ, 26 июня принял участие в торжественном открытии памятника Кобзарю работы всемирно известного канадского скульптора украинского происхождения Лео МОЛА.

Н.ТОМЕНКО назвал открытие памятника Т.Шевченко в Оттаве историческим событием как для Украины, так и для Канады.

«Тарас Шевченко, как и раньше, объединяет украинцев через океаны и века», - подчеркнул он на церемонии открытия.

Н.ТОМЕНКО отметил, что «Тарас Шевченко и сейчас учит нас быть в первую очередь украинцами, а затем партийцами. Возможно, именно отсутствие у политической элиты любви к собственному народу и привело к тому, что до сих пор живем «на нашей, не своей земле».

«Но сегодняшнее событие в столице Канаде вдохновляет, и убежден, что вскоре «забудеться срамотня давняя година, І оживе добра слава, слава України», - сказал он.