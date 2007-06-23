Блок Тимошенко требует от Ющенко не отдавать ”Днепроэнерго” Ахметову

Блок Юлии Тимошенко обращается к Президенту Украины с требованием немедленно остановить распродажу правительством стратегических экономических объектов государства.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление, распространенное БЮТ.

«В безудержном желании личной наживы, чиновники правительства ЯНУКОВИЧА готовы продать все государственные предприятия оптом», - утверждает БЮТ.

«После успешной сделки с «Лугансктепловозом», по факту продажи которого прокуратурой было открыто уголовное дело, на очереди была попытка продать "Укртелеком". При условии продажи "Укртелекома" - монополиста в сфере электронной связи в государстве, незащищенные прослойки украинского населения: инвалиды, ветераны войны, обычные пенсионеры навсегда потеряли бы возможность пользоваться телефоном», - отмечают в блоке.

В заявлении говорится, что за последние месяцы своей деятельности Кабмин делает все возможное, чтобы сосредоточить в своей собственности и собственности своих близких соратников наиболее привлекательные экономические объекты.

Ярким свидетельством этого БЮТ называет последнее решение правительства, которое предоставило возможность одной из крупнейших энергетических компаний Украины «Днепрэнерго» осуществить дополнительную эмиссию акций.

«В результате такой сделки доля собственности государства упадет с 76% до 50%. В этом случае, доля собственности компаний, которые контролируются известным миллиардером-регионалом АХМЕТОВЫМ фактически получают контроль над управлением «Днепрэнерго», - заявляет БЮТ.

План фактического похищения из государственной собственности "Днепрэнерго", согласно версии блока, предусматривает скупку долгов этой компании перед другими лицами на сумму 200 млн. дол. США и обмен этих долгов на 26% капитала "Днепрэнерго" в пределах дополнительной эмиссии.

По информации БЮТ, при этом единственным покупателем 26% "Днепрэнерго" планируется что будет компания "Donetsk Fuel & Energy Company", которая принадлежит Ринату АХМЕТОВУ.

«При успешном проведении этой сделки государство теряет около 500 млн. дол. США, а также контроль над одной из главных энергетических компаний Украины", - сказано в заявлении.

В связи с этим, БЮТ обращается к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с требованием "немедленно остановить преступников, которые цинично распродают стратегические экономические объекты государства".

«Мы требуем привлечь к уголовной ответственности чиновников правительства ЯНУКОВИЧА, которые своими действиями ставят под угрозу энергетическую безопасность Украины», - говорится в заявлении.