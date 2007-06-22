Американская компания купила ”Грузинские авиалинии”

Американская GT Ecvizition приобрела на аукционе компанию "Грузинские авиалинии" за 5 млн 829 тыс. долл. По информации грузинской телекомпании "Имеди", за эту цену американская компания получила "секретные лаборатории Тбилисского аэропорта, ангары, комплекс для ремонта самолетов и 61 тыс. кв. м земли".

Стартовая цена имущества обанкротившихся "Грузинских авиалиний" составляла 4,1 млн долл. На аукцион также были выставлены два старых самолета, принадлежавших компании, однако они оказались не востребованы.

Как отмечает телекомпания, не исключено наличие связи между подписанием 20 июня 2007 г. соглашения о свободных полетах и прямом авиасообщении между Грузией и США.

Перед отлетом в Вашингтон глава Минэкономразвития Грузии Гиоргий Арвеладзе сообщил журналистам: "Мы заинтересованы в том, чтобы в Грузию летало как можно больше американских авиакомпаний - для этого мы проводим политику "открытого неба" для США".

РосБизнесКонсалтинг