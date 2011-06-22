«Газета по-киевски» прекращает выход

С 23 июня «Газета по-киевски» вынуждена прекратить свой выход. Об этом говорится в пресс-релизе издания. На бренд «Газеты» заявил свои претензии прежний миноритарный акционер и главный редактор Сергей Тихий, который выдвинул к предприятию существенные финансовые требования. В результате таких действий, «Газета по-киевски» вынуждена закрыться.

Алексей Газубей, главный редактор «Газеты по-киевски», сообщил что он надеется на возможность издавать газету в обновленном виде. «Мы планируем согласовать новую бизнес-модель газеты, обновить и усовершенствовать ее».

На данный момент вся задолженность по выплатам зарплаты работникам газеты погашена. 22 июня, в среду, вышел последний номер «Газеты по-киевски».

Со своей стороны Сергей Тихий, комментируя эту информацию "Телекритике", сказал: «Это классическая попытка переложить ответственность. "Газета по-киевски" уничтожена "кураторами", полтора года без утвержденного бюджета, без планов, без перспектив; два с лишним месяца невыхода - половина коллектива разбежалась, разбежались рекламодатели, посредники. Да вы посмотрите во что превратилась моя ГПК за месяц после возобновления выхода!

Права на торговую марку "Газета по-киевски" принадлежат не только мне, а еще трем другим физическим лицам. ТМ была зарегистрирована в 2002 году - до регистрации "Газеты по-киевски" в Минюсте, а идея и название были придуманы намного раньше. На протяжении восьми с половиной лет, пока я и еще ряд владельцев ТМ работали в проекте, мы никаких требований не выдвигали, хотя имели право на заключение Лицензионного соглашения с соответствующими отчислениями в нашу пользу. Но мы об этом и не думали! После того, как я был выброшен из газеты с одиозными и несправедливыми обоснованиями, когда мы с коллегами остались без средств к существованию, мы обратились к издателю с предложением урегулировать эту ситуацию путем или заключения с нами Лицензионного соглашения, или выкупа Торговой марки. Подчеркиваю: конкретные цифры выплат нами ни разу не назывались, это должно было бы стать, собственно, предметом переговоров. Но ни разу после того, как мы направили эти два письма (в мае и июне), с нами никто не захотел поговорить (не позвонил, не пригласил на встречу). Мы об этом же сообщили 13 июня на собрании совладельцев ООО "Издательство «ПрессЦЕНТР» ", которое является учредителем газеты, и это было внесено в протокол. Но в ответ - опять никакой реакции. С нами даже не пытались обсудить этот вопрос. Так о каких "финансовых требованиях Тихого" идет речь?»