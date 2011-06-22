ГАИ будет показывать водителям-нарушителям «фильмы ужасов»

В Тернопольской области с целью уменьшения аварийности сотрудники областной Госавтоинспекции ввели для водителей-нарушителей просмотр шокирующих видеосюжетов с мест дорожно-транспортных происшествий.

Как рассказал корреспонденту УНИАН старший инспектор ГАИ в Тернопольской области Николай ЛЕЦКАЛЮК, для этих целей переоборудовали микроавтобус, который оснащен телевизором и видеоаппаратурой. По словам Н.ЛЕЦКАЛЮКА, такую меру, как профилактическая беседа и просмотр шокирующего видеоролика о последствиях ДТП вместо составления протокола, применяют к тем водителям, которые совершили незначительное нарушение Правил дорожного движения и к которым бы применялся минимальный штраф. При этом водитель имеет выбор – посмотреть видео или таки получить протокол, после составления которого потом придется оплатить штраф.

«На просмотр видеоролика приглашаем и пассажиров, чтобы и они осознали, какому риску подвергается их жизнь из-за несоблюдения норм элементарного поведения на дороге водителем», - отметил Н.ЛЕЦКАЛЮК.

Кроме видеоролика, нарушителям также предлагают пересмотреть альбомы фотографий с мест совершения ДТП.

По данным Н.ЛЕЦКАЛЮКА, микроавтобус с телевизором будет сопровождать те посты ГАИ, которые дежурят на наиболее аварийных участках Тернополя и области.

«В дальнейшем планируем проводить аналогичную работу среди пешеходов, ведь именно они, не задумываясь о последствиях, выходят на дорогу, где каждая ошибка или небрежность может привести к непоправимому», – отметил Н.ЛЕЦКАЛЮК.