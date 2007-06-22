Сколько стоит вывезти мусор (тарифы)

Киевская городская государственная администрация согласовала тарифы на услуги по вывозу бытовых отходов предприятиям, предоставляющим такие услуги и не принадлежащим к коммунальной собственности.

Согласно распоряжению КГГА, текст которого размещен на веб-портале Киевской власти, тарифы утверждены со сроком действия до 31 декабря текущего года.

В соответствии с принятым решением, жилищно-эксплуатационные организации, обслуживающие население всех типов домов независимо от форм собственности, и физические лица, которые проживают в частном секторе, за вывоз бытовых отходов должны платить за 1 куб. м (с НДС): если услуги предоставляются ЗАО «Спецкомунтехника» - 15,20 грн.; ООО «Днепроэнерготранс» - 12,65 грн.; ООО Фирма «Володар-роз» - 13,32 грн.; ООО «Селтик» - 14,65 грн.; ДП «Фирма Альтфатер-Киев» - 14,54 грн.; ООО «Гринко-Киев» - 16,67 грн.; ОАО «Киевспецтранс» - 17,93 грн.

Для ОАО «Киевспецтранс» также утвержден тариф на вывоз крупногабаритных отходов - 16,50 грн. за куб. м (с НДС).

Что касается захоронения на полигонах ОАО «Киевспецтранс» твердых бытовых отходов, то тариф установлен в размере 4,82 грн. за 1 куб. м (с НДС); крупногабаритных отходов - 3,28 грн. за 1 куб. м. Строительные отходы на полигонах будут захораниваться, согласно с распоряжением, по договорным ценам.

Тариф на утилизацию твердых бытовых отходов на филиале Завод «Энергия» Киевэнерго» составляет 85,68 грн. за тонну (из НДС).

Как сообщал УНИАН, частные перевозчики, которые занимаются вывозом мусора в столице, неоднократно заявляли в этом году о необходимости пересмотра тарифов на их услуги. На протяжении 3-х последних годов тариф на вывоз и утилизацию мусора составлял 15 грн. 60 копеек за 1 кубический метр. Как известно, при утверждении новых тарифов на ЖКП, тарифы на вывоз мусора в Киеве остались неизменными.