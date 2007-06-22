Самым юным гением мира признали двухлетнюю британку (фото)

Джорджия Браун из города Альдершот в Гемпшире стала самым молодым членом женского пола британского отделения организации Mensa International, которая объединяет по всему миру людей с высоким IQ.

Психолог Джоан Фриман, которая тестировала Джорджию, заявила, что девочка могла бы достичь и более высокого результата, но устала после 45 минут работы, и ей пришлось идти спать.

Мать Джорджии Люси Браун давно заметила, что ее дочь невероятно быстро развивается. В пять месяцев она уже ползала, в девять – ходила, а в 18 начала разговаривать. Тогда родители обратились к психологам, чтобы они проверили IQ дочери.

«Ей два года и девять месяцев, а она отвечает на вопросы, на которые не могут ответить пяти- и шестилетние. Больше всего меня поразило, как она копировала окружность. Большинство двухлеток не могут этого сделать, а она нарисовала идеальную. Она набрала 152 балла, но, думаю, могла набрать и больше, просто она очень устала», - говорит Джоан Фриман.

Джорджия на данный момент является их самым молодым членом и самым молодым членом женского пола организации Mensa за всю историю.

Mensa International объединяет 100 тысяч человек в 50 странах мира. Наиболее крупные отделения существуют в США – 50 тысяч человек, и Великобритании – 25 тысяч.

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