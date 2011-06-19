Пожар на подстанции шахты им.Засядько
19:26, 19 июня 2011Общество
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"Людей на поверхность не выводили"
Пожар произошел на трансформаторной электроподстанции шахты имени Засядько в Донецке в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области.
"В 14.40 прекратилась подача электроэнергии и на подстанции началось возгорание с сильным задымлением. В шахту продукты горения не пошли, людей на поверхность не выводили", - сказала сотрудница пресс-службы.
Жертв и пострадавших нет, ведутся работы по восстановлению электроснабжения в прилегающем к шахте районе.
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