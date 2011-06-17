Янукович: Украина хочет, чтоб ГТС была интересна всем участникам рынка

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил Словакию к работе по модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Братиславе после переговоров с Президентом Словацкой Республики Иваном ГАШПАРОВИЧЕМ.

Он подчеркнул, что Украина, как транзитер газа, заинтересована в стабильной связи между поставщиком – Россией и потребителем – Европой, поэтому Украина хочет, чтобы ГТС была интересна всем участникам этого рынка.

В свою очередь И.ГАШПАРОВИЧ подчеркнул, что Словакия видит в Украине надежного транзитера природного газа.