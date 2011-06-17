В Киеве появятся улица Миколайчука и бульвар Некрасова

В Киеве появятся улица Ивана Миколайчука и бульвар Виктора Некрасова.

Сегодня, в день 100-летия со дня рождения писателя и киевоведа В.Некрасова и 70-летия со дня рождения великого украинского актера И.Миколайчука комиссия КГГА по вопросам переименований и памятных знаков приняла решение об увековечении памяти этих известных киевлян, сообщили УНИАН в пресс-службе этой комиссии, главы комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

Именем Ивана Миколайчука будет названа бывшая улица Серафимовича, а в бульвар Виктора Некрасова переименуют бульвар Давыдова.