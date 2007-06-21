Украинские разведчики в Израиле обеспечили эвакуацию из сектора Газа

Украинские разведывательные подразделения обеспечили беспрепятственное передвижение украинцев из зоны конфликта в Секторе Газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы внешней разведки Украины, об этом заявил председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ.

“Что касается ситуации в Секторе Газа, то можно отметить, что успешный результат сложной и многоходовой операции по эвакуации наших соотечественников стал возможным благодаря согласованной работе сотрудников Посольства Украины в Израиле, представителей Службы внешней разведки Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, выполняющих возложенные на них функции в составе этого дипломатического учреждения”, - сказал Н.МАЛОМУЖ..

По его словам, “были найдены и задействованы необходимые возможности, силы и средства, которые в комплексе со всеми принятыми на государственном уровне мерами гарантировали безопасность украинских граждан во время эвакуации”. В частности, отметил Н.МАЛОМУЖ, благодаря активному взаимодействию и контактам с представителями местных спецслужб, а также с представителями сторон конфликта “была достигнута договоренность об их готовности и способности обеспечить беспрепятственное передвижение нашей колонны в зоне конфликта”.

При этом Н.МАЛОМУЖ подчеркнул, что осуществление мероприятий по противодействию угрозам жизни и здоровью граждан Украины, которые находятся за границей, является одним из важнейших задач Службы внешней разведки Украины.

“Эта работа осуществляется в тесном взаимодействии с нашими дипломатическими учреждениями. У СВР Украины есть свои официальные представители за границей, на которых как раз и возлагаются эти функции”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, эвакуированные из Сектора Газа (Палестинская Национальная Автономия) украинцы прибыли на Родину.

В частности, сегодня в 4.13 в аэропорту "Борисполь" осуществил посадку самолет "Ту-154" Государственного предприятия Министерства обороны Украины "Украинская Авиационная Транспортная Компания", который доставил на родину 26 женщин и 65 детей. В течение перелета их сопровождала бригада военных медиков.

Кабинет Министров Украины выделил 450 тыс. грн. для эвакуации украинцев из зоны конфликта в Секторе Газа.