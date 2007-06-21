Кучма написал о своей жизни после Майдана

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА сегодня презентовал свою книгу «После Майдана».

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась в Фонде Леонида Кучмы «Украина». Книга основана на дневниковых записях бывшего главы государства, которые он вел в течение 2005-2006 гг.

Л.КУЧМА в книге анализирует текущие политические события в Украине и в мире, вспоминает прошлое, рассказывает о встречах с лидерами разных стран: Борисом Ельциным, Владимиром ПУТИНЫМ, Иоанном Павлом II, Сильвио БЕРЛУСКОНИ, Гельмутом КОЛЕМ, Франсуа Миттераном, ЦЗЯН Цземинем, Уго ЧАВЕСОМ и многими другими.

Тираж книги 20 тысяч экземпляров, из которых три тысячи будут предоставлены для благотворительной деятельности фонда «Украина».

Во время презентации Л.КУЧМА отметил, что после написания своей первой книги («Украина не Россия» - УНИАН) зарекался возвращаться к такому творчеству, однако, по его словам, «революция сделала изменения во всей жизни, взглядах».

Экс-глава государства отметил, что во время последних президентских выборов избирался новый путь развития Украины.

По словам Л.КУЧМЫ, в новой книге он пытался поделиться своими мнениями относительно новой ситуации в государстве. «В ней нет ни зла, ни злобы, я делал попытку объективно осветить события», - сказал Л.КУЧМА.

Он также посоветовал нынешнему руководству государства не допустить повторения тех ошибок, которые уже были сделаны. «Я их делал, и не только я, но и моя команда. Но без ошибок жить нельзя, учитывая, что никто не учил нас становиться президентами, министрами и депутатами», - сказал он.

В то же время Л.КУЧМА выразил сожаление, что сегодня не произошло реального объединения в Украине. «А это действительно, к большому сожалению», - сказал он.

В презентации книги приняли участие, в частности, первый заместитель председателя Верховной Рады V созыва Адам МАРТЫНЮК, вице-премьер-министр Александр КУЗЬМУК, бывшие народные депутаты Иван ДРАЧ и Борис ОЛИЙНЫК, бывший секретарь СНБО Владимир ГОРБУЛИН, бывший вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО, экс-министр по вопросам семьи и молодежи Валентина ДОВЖЕНКО, советники премьер-министра Константин ГРИЩЕНКО и Владимир ЯЦУБА и ряд других государственных деятелей.