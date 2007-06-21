В Харьковской области двое школьников убили 80-летнюю женщину

Апелляционный суд Харьковской области признал виновными в убийстве 80-летней женщины, а также в совершении еще ряда преступлений – краж чужого имущества, незаконного завладения транспортными средствами, разбойного нападения – двух подростков из Балаклейского района в возрасте 15 и 14 лет.

Как сообщила корреспонденту УНИАН старший прокурор отдела прокуратуры Харьковской области Елена ШЕМАЕВА, приговором суда ученик 9-го класса одной из сельских школ осужден к 10 годам лишения свободы. К его приятелю-сообщника, 6-класнику этой же школы, учитывая то, что он на время совершения преступлений не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, решено применить принудительные меры воспитательного характера и направить в профессионально-техническое училище социальной реабилитации сроком на 3 года.

По информации Е.ШЕМАЕВОЙ, с апреля по ноябрь в 2006 г. эти двое несовершеннолетних, которые отрицательно характеризуются по месту учебы, совершили ряд дерзких корыстных преступлений. Утром, днем и ночью они незаметно взламывали двери, выбивали окна в жилищах людей, за которыми они следили, в некоторых киосках и магазинах, где тайно похищали продукты питания, одежду, радио- и бытовую технику, косметические наборы и наборы инструментов, мотоциклы, деньги и тому подобное. Всего подростки похитили имущества на десятки тысяч гривен, которое продавали, раздавали знакомым или же оставляли в лесу.

В одном из населенных пунктов они выследили во дворе женщину преклонного возраста. Вооружившись топором, найденным возле дров, и воспользовавшись тем, что женщина заходила в дом, преступники подкрались к ней сзади и по очереди нанесли удары обухом по голове, в результате которых она умерла на месте. Потом преступники проникли в дом, где нашли 2050 грн., похитили их и скрылись.

Суд согласился с предложением государственного обвинителя относительно меры наказания подсудимым, сообщила Е.ШЕМАЕВА.