Участники керченской банды получили от 11 лет до пожизненного
17:38, 16 июня 2011Общество
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Доказано 5 убийств, 3 покушения...
Апелляционный суд Крыма приговорил пятерых членов организованной преступной группы к 11-15 годам лишения свободы и одного - к пожизненному заключению, доказав их вину в пяти убийствах, трех покушениях на убийство и двух разбойных нападениях в 1994-2001 годах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Суд также лишил их имущества.
Банда совершала особо тяжкие преступления в Керчи.
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