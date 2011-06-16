Участники керченской банды получили от 11 лет до пожизненного

17:38, 16 июня 2011
Общество
1629 0

Доказано 5 убийств, 3 покушения...

Апелляционный суд Крыма приговорил пятерых членов организованной преступной группы к 11-15 годам лишения свободы и одного - к пожизненному заключению, доказав их вину в пяти убийствах, трех покушениях на убийство и двух разбойных нападениях в 1994-2001 годах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Суд также лишил их имущества.

Банда совершала особо тяжкие преступления в Керчи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter