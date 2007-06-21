Погода на 22 - 26 июня

Завтра ночью в западных, днем местами и в северных, большинстве центральных областей Украины, а также в Одесской области кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в западной части отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в южной части местами 30-33°.

23-24 июня - кратковременные дожди, грозы, лишь 23 июня в восточных областях, Крыму и Приазовье, а 24 июня в большинстве западных областей преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, на побережье морей местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 14-19° ( 23 июня в восточных областях, Крыму и Приазовье, а 24 июня в северных областях 12-17°), на побережье морей до 22°; днем 23 июня 24-29°, 24 июня 21-26°, в южной части (23 июня и в восточных областях ) 28-33°.

25 июня ночью в Украине, кроме западных, Винницкой и Одесской областей, днем в восточной части, местами в Крыму и Приазовье, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, в южной части до 21°, в западных областях 9-14°; днем 22-27°, на юге до 30°, на севере Левобережья 19-24°.

26 июня преимущественно без осадков, лишь в западных, а днем местами в северных и центральных областях кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-15°, на западе и юге 14-20°; днем 25-30°, на южном западе до 33°, в восточных областях 22-27°.

В Киеве и области в пятницу ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 25-27°; по области ночью 10-15°, днем 23-28°.

23-24 июня - переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура 23 июня ночью 14-19°, днем 24-29°, 24 июня ночью 12-17°, днем 21-26°.

Ночью 25 июня повсюду, днем 26 июня местами кратковременный дождь, гроза; в остальное время без осадков. Температура 25 июня ночью 13-18°, днем 22-27°; 26 июня ночью 10-15°, днем 25-30°.