В Европе запретят фосфаты в моющих средствах

Комитет Европарламента по вопросам защиты окружающей среды, здравоохранения и продовольственной безопасности поддерживает запрет на использование фосфатов в моющих средствах.

Об этом говорится в проекте доклада Билла Ньютона ДАННА (группа либеральных партий, Великобритания), одобренном 15 июня на заседании Комитета.

Депутаты, в частности, поддержали предложение Еврокомиссии запретить использование фосфатов в моющих средствах для домашнего использования с 1 января 2013 года, а также ввести ограничение на содержание фосфоросодержащих веществ в 0,5% от веса моющих средств.

Кроме того, депутаты поддержали запрет на использование фосфатов в средствах для посудомоечных машин домашнего использования с 1 января 2015 года.

При этом проект доклада предусматривает, что Еврокомиссия до конца 2016 года должна изучить возможность запрета фосфатов и в моющих средствах для профессионального использования, а также возможность дальнейшего сокращения фосфоросодержащих веществ в моющих средствах для домашнего использования.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия предложила ввести запрет на использование фосфатов в моющих средствах для домашнего использования 5 ноября 2010 года.

Свое предложение Комиссия мотивировала тем, что, попадая в воду, фосфаты, как и нитраты, могут увеличить количество питательных веществ, что, возможно, способствует росту водорослей за счет других видов водной жизни. Этот феномен известен как «эвтрофикация» - зарастание водоемов водорослями.