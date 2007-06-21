Большинство в Киевсовете поблагодарило бютовцев за демарш

Депутатское большинство в Киевском городском совете выражает благодарность депутатам из фракции Блока Юлии Тимошенко за то, что те не намерены принимать участие в пленарном заседании сессии Киевского городского совета, которое состоится 26 июня.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Киевсовета, об этом говорится в совместном заявлении депутатов.

„Как анонсировали лидеры БЮТ, их фракция намерена не принимать участие в ближайшем заседании сессии Киевсовета. Они, по-видимому, ожидают, что этим демаршем достигнут каких-то лишь им понятных результатов. Мы не хотим им в этом мешать. Пусть себе бредят. Более того, будем им благодарны, если они так же, как и в прошлый раз, будут жаловаться на свою судьбу за пределами сессионного зала”, - отмечается в заявлении.

Авторы заявления также отмечают, что, благодаря тому, что депутаты из БЮТ не мешали проведению прошлого пленарного заседания, депутатский корпус принял десятки важных для киевлян решений.

„Впервые за период каденции нынешнего состава Киевсовета вопросы повестки дня были проголосованы за время, установленное регламентом. Поэтому, как видим, киевляне лишь выигрывают от того, что БЮТ не принимает участия в пленарных заседаниях и не втягивает их в свои политические интриги и, часто, грязные технологии. Оценку же этим демаршам, бойкотам и бездеятельности избиратели дадут на следующих выборах”, - отмечается в заявлении.

В то же время, пресс-служба Киевсовета не предоставила информации о том, кто присоединился к авторам этого заявления.

Как сообщал УНИАН, 19 июня народный депутат V созыва от БЮТ, председатель Политсовета БЮТ в г. Киеве Анатолий СЕМИНОГА заявил, что фракция БЮТ в Киевском городском совете не будет принимать участие в следующих сессионных заседаниях, если в голосованиях будут принимать участие 15 депутатов, полномочия которых досрочно прекращены решениям съезда БЮТ.

“Мы приняли решение не принимать участия в голосовании до тех пор, пока (заседания) Киевсовета не будут проходить в регламентных нормах, пока не будут выполнены те процедуры, которых требует закон”, - сказал он.

Кроме того, отметил А.СЕМИНОГА, депутаты фракции БЮТ обратились к коллегам из других фракций поддержать требования БЮТ.

Он напомнил, что на заседании Киевсовета 14 июня БЮТ поддержала группа Виталия Кличко, и выразил надежду, что фракция “Наша Украина” также присоединится к этим требованиям.

Справка УНИАН. 2 июня съезд БЮТ принял решение о прекращении полномочий 15 депутатов Киевсовета, которые прошли по спискам блока, но не вошли во фракцию БЮТ в городском совете.

В связи с этим фракция БЮТ в Киевсовета требовала от мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не допускать на сессию людей, чьи полномочия как депутатов от БЮТ прекращены.

14 июня перед началом пленарного заседания сессии Киевсовета заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ сообщил о том, что Днепровский районный суд Киева 13 июня остановил действие решения межпартийного съезда БЮТ от 2 июня о досрочном прекращении полномочий депутатов Киевсовета, избранных по списку БЮТ.

В тот же день депутаты фракции БЮТ и группы Виталия Кличко, которые входят в оппозиционное межфракционное депутатское объединение “Демократический Киев”, отказались принимать участие в очередном заседании Киевсовета и покинули сессионный зал, сделав соответствующее официальное заявление.

В то же время фракция “Наша Украина”, которая также относится к “Демократическому Киеву”, продолжила работу в сессионном зале, объясняя это тем, что имеет обязательство перед киевлянами и не может допустить установления в Киеве «единоличной власти» мэра Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В Киевсовете - 120 депутатов. В декабре прошлого года Заявление о создании большинства в Киевском городском совете подписали 70 депутатов вместе с городским председателем Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. Это депутаты от Блока Леонида Черновецкого, от депутатской фракции “Партия регионов”, от депутатской фракции “Народный Блок Литвина” (теперь фракция Народной партии), фракции СПУ, “Общественного актива Киева”, депутатских групп “Общественный защитник” и «Столичные реформы», внефракционные депутаты и несколько депутатов от БЮТ, НУ и фракции Кличко, которые позже вышли из своих фракций.