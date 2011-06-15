В Кировоградской области возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц Вильховатского лесничества ГП «Голованевское лесное хозяйство», которые своей незаконной деятельностью нанесли государству убытки на 500 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Лесники самовольно вырубили 838 деревьев. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) и ч. 1 ст. 246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.