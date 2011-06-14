У предпринимателей есть информация о подготовке «карательных отрядов»

Правительственный документ об упрощенной системе налогообложения нуждается в доработке. Основная задача – не допустить превращения упрощенной системы в средство оптимизации налогов крупным бизнесом, тем самым дискредитируя саму идею упрощенной системы. Такое мнение высказала народный депутат, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина») во время заседания Координационного совета Всеукраинской гражданской акции «Вперед».

Как сообщили УНИАН в Оргкомитете акции «Вперед», по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, законопроект об упрощенной системе налогообложения, который будет рассматривать в четверг Верховная Рада, содержит существенные недоработки. «Мы его детально изучили на рабочих группах и подготовили свои замечания. Основная задача – не допустить, чтобы упрощенная система стала средством ухода крупного бизнеса от налогообложения», - подчеркнула депутат.

По ее словам, главная функция упрощенной системы налогообложения – обеспечить людям возможность организовать свое рабочее место, создавать рабочие места, и тем самым дать импульс для развития украинской экономики.

Активисты «Вперед» приняли заявление, в котором изложили свои требования по доработке правительственного законопроекта. В частности, участники акции настаивают на изъятии заложенных в документе схем уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств. Активисты требуют установить оптимальный перечень видов деятельности, не подпадающих под упрощенную систему - по образцу, предложенному в законопроекте №8521-1 Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

В координационном совете акции «Вперед» предлагают отменить привязку ставок единого налога и объема выручки к минимальной зарплате, заменив их фиксированной суммой налога, а также - увеличить предельный объем выручки до уровня, определенного в законопроекте №8521-1.

Активисты «Вперед» считают нецелесообразной норму относительно обязательной регистрации плательщиком НДС для предпринимателей, желающих работать с юридическими лицами. Кроме того, предлагается установить максимально простую форму книги учета доходов и закрепить ее в законе, отменить обременительную отчетность в разрезе контрагентов, а также отменить штрафную санкцию в виде аннулирования свидетельства о госрегистрации. По мнению активистов, это слишком жесткое наказание, которое повлечет за собой рост коррупционных поборов.

Также активисты настаивают на сокращении вдвое ставки единого социального взноса (ЕСВ) для предпринимателей, и предлагают ввести норму о добровольности уплаты ЕСВ предпринимателями.

Еще одно требование – продление до конца года моратория на контрольные проверки предпринимателей, действие которого заканчивается 1 июля. «Сегодня во многих регионах Украины готовятся «карательные отряды» контрольных органов, чтобы с 1 июля начать тотальные проверки малых и средних предприятий, - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, представляя требования активистов, - Парламент уйдет на каникулы, а в это время под эгидой государства будут проводиться рейдерские захваты торговых предприятий и компаний, занимающихся производством. Этого допустить нельзя, поэтому мораторий на контрольные проверки должен быть продлен до 1 января 2012 года».