Металлургов и горняков технично "кидают", выводя за штат

Профсоюз металлургов и горняков Украины готовит законопроект о законодательном регламентировании использования аутстаффинга (вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-провайдера - УНИАН) в горно-металлургическом комплексе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ЦК Профсоюза металлургов и горняков Украины Владимир КАЗАЧЕНКО в ходе слушаний "О ситуации в горно-металлургической отрасли Украины”, организованных Комитетом Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

По его словам, на предприятиях ГМК массовые масштабы приобрели случаи, когда человек, работающий в должности, предусматривающей льготы за вредность, неожиданно выводится из льготной категории.

«К примеру, человек продолжает работать в тех же условиях, исходя из которых его рабочее место было аттестовано по 1-му списку вредности, но его трудовую книжку переводят в частное агентство занятости, и если по КВЭДу (Классификатор видов экономической деятельности — УНИАН) он относился к металлургам или горнякам, то теперь частное агентство относит его к совершенно другому классу. Он лишается льготной пенсии и права уйти на нее в 50 или 55 лет, на него резко сокращаются отчисления в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования от несчастных случаев», - пояснил В.КАЗАЧЕНКО и добавил: «Но в этом вопросе очень много правовой казуистики. В России уже зарегистрирован законопроект, подготовленный Независимой федерацией профсоюзов РФ, об упорядочении перевода сотрудников предприятий на аутстаффинг. Федерация металлургов и горняков также намерена до конца третьего квартала этого года разработать соответствующий законопроект и пролоббировать его принятие».

Как отметил председатель ЦК профсоюза, многие отрасли украинской экономики проблема аутстаффинга коснулась еще не так сильно, как металлургов и горняков. «Особенно остро проблема стоит в Криворожье и Донецкой области. Мы уже внесли в отраслевой договор с собственниками метпредприятий пункт о том, что если руководство переводит работника на аутстаффинг, то в договоре должно быть обязательство о сохранении на год всех социальных гарантий и заработной платы, предусмотренных в коллективном договоре данного предприятия», - сказал В.КАЗАЧЕНКО.