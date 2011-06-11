СБУ занялась подглядывающими и подслушивающими

В Житомире Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против мужчины, который продавал специальные технические средства негласного получения информации, запрещенные к продаже и использованию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ Украины в Житомирской области.

Правонарушитель, 33-летний частный предприниматель, официально занимался продажей и ремонтом мобильных телефонов, уточнили в пресс-группе.

Злоумышленник заказывал спецсредства через интернет в Китае, получал их по почте, а затем сбывал покупателям, сохраняя свою анонимность. Для этого предприниматель размещал для поиска покупателей на веб-сайтах и форумах объявления с подробным описаниями техсредств.

У злоумышленника изъято 7 спецсредств – GPS-трекеров со встроенным GSM-микрофоном (новая высококачественная миниатюрная модель трекера для определения расположения и слежки за перемещениями любых объектов, имеет функцию прослушивания).

Во время обыска по месту проживания правонарушителя сотрудники СБУ выявили коробки-упаковки из-под уже реализованных устройств для подслушивания, имитирующих шариковые ручки.

В отношении торговца спецсредствами следователями УСБУ в Житомирской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.359 (незаконное приобретение, сбыт и использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.

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В Тернопольской области сотрудники Службы безопасности Украины изъяли партию видеокамер, скрытых в брелках и зажигалках.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в целом у местного жителя, который занимался незаконным сбытом технических средств негласного получения информации, изъяли 57 единиц спецтехники. Все видеокамеры – импортного производства, они были закамуфлированы в брелки и зажигалки.

Как выяснилось, спецтехнику злоумышленник закупал в интернет-магазинах, для контрабандного перемещения товара использовал международные почтовые отправления.

В отношении задержанного следователями Управления СБУ в Тернопольской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 (контрабанда) и ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Специальные технические средства конфискованы.