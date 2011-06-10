В Нидерландах обнаружена новая разновидность бактерии E.coli
08:36, 10 июня 2011Общество
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В ростках свеклы
В Нидерландах в ростках свеклы обнаружена новая разновидность бактерии E.coli, которая, как показали результаты лабораторных анализов, является менее опасной.
В связи с этим власти Нидерландов отозвали свою продукцию из трех стран, сообщает радио «Свобода».
По информации представителей Министерства здравоохранения Германии, число умерших в результате инфицирования бактерией E.coli возросло до 29. В четверг еще три человека скончались от кишечного заболевания, вызванного заражением смертоносной бактерией.
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