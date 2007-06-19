У грабителей парижского банка были игрушечные пистолеты

Два боевика, совершившие во вторник утром попытку ограбления банка на юге Парижа и взявшие в заложники шесть человек, были вооружены игрушечными пистолетами, по виду похожими на настоящие, сообщила во вторник радиостанция "Франс-Инфо" со ссылкой на источники в полиции.

После того, как заложники были освобождены в результате переговоров с бандитами, более десяти спецназовцев проникли в здание банка через запасной вход и заставили злоумышленников сложить оружие, которое оказалось ненастоящим.

Как уточняется в сообщении, один налетчик был вооружен пистолетом для стрельбы пластмассовыми шариками. У другого в руках был просто металлический предмет, похожий на пистолет. Оба злоумышленника, каждому из которых около 20 лет, уже попадали в поле зрения полиции за кражи.

Об ограблении в полицию сообщил один из служащих банка, которому удалось покинуть помещение, когда туда ворвались бандиты.

Оба задержанных сейчас находятся под стражей в полиции