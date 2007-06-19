На Буковине дважды за две недели выросли цены на хлеб

На Буковине дважды через две недели выросли цены на хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник Главного управления агропромышленного развития Василий ЯЩУК и начальник Государственной инспекции по контролю за ценами в Черновицкой области Виктор ЛАЩАК сообщили на пресс-конференции, что монополист на региональном рынке хлебопродуктов ОАО «Черновицкий хлебокомбинат» во второй раз повысил цены на хлеб. По их словам, на этот раз, не имея для этого экономических обоснований.

Отныне самый популярный в области «социальный» хлеб «Орильский» в розничной торговле стоит 1 гривню 77 копеек. В ходе первого подорожания две недели назад его цена выросла с 1,60 грн. до 1,65 грн. «При подорожании хлеба “Черновицкий хлебокомбинат” поставил власти перед фактом», - отметил В.Лащак.

В связи с этим экстренную пресс-конференцию для СМИ провел первый заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Виктор ПАВЛЮК, который заявил, что «власть не позволит перекладывать потребительско-коммерческие интересы на плечи буковинцев». Он сообщил, что „семидневные переговоры с предприятием-монополистом не дали положительных результатов”, что вынудило власти Буковины на решительные шаги.

По словам В.Павлюка, глава Черновицкой облгосадминистрации Владимир КУЛИШ подписал распоряжение “О введении предельных оптово-отпускных цен на хлеб” для ОАО «Черновицкий хлебокомбінат», которым обязал предприятие «временно утвердить предельные оптово-отпускные цены на хлеб из смеси муки первого и высшего сортов для ОАО «Черновицкий хлебокомбінат» на фиксированном уровне до 1 сентября 2007 года. Как отметил первый заместитель губернатора, в случае невыполнения распоряжения „нарушителей ждут все последствия, предусмотренные законодательством”.

По словам начальника Госценинспекции В.Лащака, «согласно предварительным результатам проверки, предприятие «Чернивцыхлебокомбинат», закупая муку в области, пропускает её через фирмы-посредники, находящиеся в Хмельницкой, Тернопольской областях и городе Киеве, и таким образом получают 10 миллионов прибыли в год». Он добавил, что глава облгосадминистрации поручил всем правоохранительным органам провести полномасштабную проверку субъектов хозяйственной деятельности, повысивших цены на хлеб.