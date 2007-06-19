Парламент принял Государственную программу приватизации на 2007 – 2009 год

Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственной программе приватизации на 2007-2009 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данный закон проголосовали 229 народных депутатов из 265, зарегистрированных в зале.

Государственная программа приватизации на 2007-2009 годы определяет основные цели, приоритеты и условия приватизации государственного имущества, имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, и коммунального имущества на 2007-2009 годы.

Целью приватизации на протяжении срока действия Программы является оптимизация государственного сектора экономики, создание конкурентной среды, привлечение инвестиций для ускорения технологического обновления (модернизации) предприятий и реализации государственной политики экономического роста, а также обеспечение поступления средств от приватизации в государственный бюджет.

Приоритетами приватизации в 2007-2009 годах является продажа: мелких пакетов акций, отдельно определенных объектов недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства; убыточных предприятий под обязательство покупателя относительно проведения их финансового оздоровления; высоколиквидных объектов для обеспечения выполнения бюджетных задач и увеличения объема поступлений в государственный бюджет средств, полученных от приватизации, путем повышения конкурентности и прозрачности продажи.

В соответствии с законом, Кабинет министров Украины определяет до 1 июля года предшествующего соответствующему бюджетному периоду, перечень объектов приватизации, продажа которых должна обеспечить выполнение задач по поступлению средств от приватизации в указанном периоде.