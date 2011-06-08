Безопасно ли жить в украинском селе?

Большинство сельских жителей считает, что в их селе можно дать детям хорошее воспитание и защитить их от негативного влияния.

Таковы результаты социологического исследования «Социально-экономическое состояние украинского села», проведенного Институтом Горшенина, переданные агентству УНИАН.

Согласно исследованию, такое мнение выразили 69,9% опрошенных сельских жителей.

Кроме того, ответ, что в их сёле можно жить безопасно, дали 68,1% респондентов, в благоприятных экологических условиях - 63,4%.

Также, по мнению сельских жителей, в селе есть возможность встретить любимого человека и создать счастливую семью (62,2%), а кроме того – сберечь здоровье (56,9%).

Около трети сельского населения считабт, что основными экономическими источниками существования села служат натуральное хозяйство (34,1%), заработки населения в других городах и населённых пунктах (33,5%), а также сельское хозяйство (32%).

Также село сегодня существует за счёт торговли (16%), заработков населения за границей (14,4%), благодаря частному бизнесу (12,8%).

Каждый десятый сельский житель (10,5%) считает, что село существует благодаря приближённости к большим городам, курортам и трассам.

Также к источникам существования своих населённых пунктов жители сёл отнесли государственные предприятия промышленности, транспорта и связи (4,2%), сферу услуг (2,5%), туристов, отдыхающих или лечащихся (1,5%).

Вариант «другое» выбрали 2,1% опрошенных. Почти каждый десятый респондент (11,6%) затруднился ответить на этот вопрос.

При этом подавляющее большинство жителей украинских сел (83,2%) отметили, что в селе невозможно найти хорошую работу.

Кроме того, по мнению большинства респондентов (79,6%), в селе нет возможности сделать карьеру, заняться бизнесом (65%), обеспечить себе и своей семье достойный уровень материального положения (64,7%), получить хорошее образование (62%).

Комментируя результаты исследования, народный депутат от КПУ Александр ГОЛУБ отметил, что село стало бесперспективным и стоит на грани вымирания.

«Это результат тех «реформ», которые проводились в последнее время в селе. Село стало неперспективным для молодёжи. Оно фактически вымирает – как правило, там живут люди старшего возраста. Оно потеряло инфраструктуру – и культурную, и социальную, и экономическую. Когда были целенаправленно уничтожены коллективные хозяйства, разграблен парк необходимой сельскохозяйственной техники, обрабатывать землю так, как это нужно, и получать необходимую прибыль стало невозможно. Поэтому сёла вымирают. Люди там живут на «подножном корме». И, слава Богу, если этого корма хватает им и их семье», - сказал народный депутат.

А.ГОЛУБ подчеркнул, что КПУ предложила правительству и Президенту целую программу в этом направлении. «Прежде всего, мы считаем, что государству нужно чётко определиться по земле – что это (как в Конституции) «национальное богатство». Государство должно целенаправленно вкладывать деньги в село и возродить систему государственных закупок продовольствия. Государство должно вернуть себе монополию на внешнюю торговлю продукции сельскохозяйственного назначения, при этом покупая у селян молоко, мясо, пшеницу и т.д. по приемлемым ценам. Аграрное направление должно стать приоритетом для страны», - подчеркнул депутат.

Всеукраинское исследование «Социально-экономическое положение современного украинского села» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» при поддержке руководителя группы компаний «Авангард» Олега БАХМАТЮКА с 28 марта по 15 апреля.

Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2 тысячи респондентов в 123 селах, расположенных в 24 областях Украины и в Крыму, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.