Алиев: ресурсов для реализации проекта ”Одесса-Броды-Гданьск” достаточно

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ уверяет, что ресурсов в Азербайджане достаточно, в том числе для реализации проекта "Одесса-Броды-Гданьск".

Об этом он заявил на брифинге по окончании саммита ГУАМ в Баку, сообщает агентство «Новости-Азербайджан".

По его словам, Баку готов предоставить свои нефтепроводы для государств с востока Каспийского региона.

"Мы готовы предоставить всю нашу нефтепроводную инфраструктуру для наших соседей с востока Каспия, если они того пожелают", - сказал И.АЛИЕВ.

Говоря о перспективах реализации проекта нефтепровода «Одесса - Броды – Гданьск», И.АЛИЕВ сказал, что этот вопрос серьезно обсуждался сторонами на саммите. По его словам, было принято политическое решение о поддержке проекта, создании рабочей группы.

Коснувшись возможного присоединения к этому проекту Центрально-Азиатских стран, И.АЛИЕВ сказал, что "это их суверенное право".