Погода на 20 - 24 июня

Завтра в северных, центральных, восточных областях Украины и в Карпатах кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°; в южной части и восточных областях ночью 17-22°, днем 27-32°.

21-22 июня - переменная облачность. Без осадков, только ночью 21 июня в восточных, 22 июня в западных, а днем и в северных областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 22 июня в западной половине - юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей 15-20°, 22 июня на севере Левобережья 7-12°; днем 21 июня 22-27°, в южной части, а 22 июня в Украине (кроме западной части) 25-30°.

23-24 июня - кратковременные дожди (в западных областях небольшие), грозы, только 23 июня в восточных областях и в Крыму, а 24 июня в южных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 13-19°, на юге до 23°; днем 22-28°, в южной части, а 23 июня и в восточных областях 29-35°.

В Киеве и области в среду ожидается кратковременный дождь, местами по области гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°; по области ночью 1-16°, днем 20-25°.

21-22 июня - переменная облачность. Без осадков, только днем 22 июня местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21 июня 22-27°, 22 июня 25-30°.

23-24 июня - кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.