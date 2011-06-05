В Черкассах собирают деньги на покупку рояля

Сегодня в Черкассах состоится концерт, на котором начнется сбор средств на покупку рояля «Steinway & Sons» для города.

Как сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома, в концерте примет участие Франческо АТТЕСТИ (Италия) и будет звучать легендарный рояль «Steinway & Sons». Именно на таких роялях предпочитают играть 90% выдающихся музыкантов, пианистов с мировыми именами.

По мнению пресс-службы, наличие такого рояля - кардинально изменит концертную филармоническую жизни Черкасс, ведь выдающиеся пианисты ставят жесткое требование, что будут играть исключительно на рояле «Steinway & Sons».

Концерт-презентацию инициировал известный режиссер и продюсер Сергей ПРОСКУРНЯ.

Стоимость билетов - от 30 до 150 гривен. Собранные средства будут направлены на приобретение рояля «Steinway & Sons» для Черкасс.