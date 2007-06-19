Из дворца ”Украина” вчера эвакуировали три тысячи почитателей Кобзона
10:44, 19 июня 2007Общество
2238 0
Проводится расследование
|Фото ”Сегодня”
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, возгорание возникло в заднем щите сцены. Огнем поврежден проекционный экран на площади 75 кв. м и осветительные приборы.
В 21 ч. 35 мин. пожар ликвидирован подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.
Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter