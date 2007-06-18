Львовский суд остановил членство Медведчука в Высшем совете юстиции

Лычакивский районный суд Львова остановил действие решения Высшего совета юстиции от 31 мая этого года в части возобновления полномочий Виктора МЕДВЕДЧУКА как члена ВСЮ.

Как сообщил УНИАН источник в Высшем совете юстиции, данное решение Лычакивский райсуд принял 15 июня в обеспечение административного иска жителя Львова - законодателя Андрея БОЙКО.

Собеседник агентства объяснил, что “известный законодатель А.БОЙКО в декабре 2005 года Всеукраинским съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений был на законных основаниях назначен членом ВСЮ вместо именно В.МЕДВЕДЧУКА, однако обрести полномочия члена ВСЮ А.БОЙКО все это время препятствовали в разных формах, в том числе и через искусственно организованные судебные иски”, а “из-за своеобразного возобновления полномочий В.МЕДВЕДЧУКА как члена ВСЮ самим Высшим советом юстиции А.БОЙКО окончательно может быть лишен возможности принести присягу члена ВСЮ и приступить к исполнению ее полномочий”.

По словам собеседника агентства, поэтому решение ВСЮ о восстановлении В.МЕДВЕДЧУКА “истец считает противоправным, незаконным, указывает в иске, что господин МЕДВЕДЧУК утратил членство в ВСЮ еще в мае 2004 года в связи с окончанием шестилетнего срока, на который он был назначен, а очередным переназначением господин МЕДВЕДЧУК уже пренебрег сам, поскольку не приносил присяги члена ВСЮ и к выполнению соответствующих полномочий не приступал”.

Суд признал, что А.БОЙКО навел “достаточно данных о том, что до принятия решения по делу существует очевидная опасность причинения вреда правам, свободам и интересам истца”, если В.МЕДВЕДЧУК в дальнейшем будет принимать участие в работе Высшего совета юстиции.

Постановление Лычакивского районного суда, копия которого направлена председателю ВСЮ и в отдел принудительного исполнения решений Департамента ДВД Министерства юстиции, подлежит немедленному выполнению, а обжалование постановления не останавливает его выполнения.

Учитывая окончание рабочего дня, УНИАН сегодня не удалось получить комментарий по поводу данной информации в пресс-службе ВСЮ.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Высший совет юстиции Украины возобновил членство В.МЕДВЕДЧУКА в этом органе. В частности, рассмотрев соответствующее заявление В.МЕДВЕЧУКА, ВСЮ частично отменил свое решение от 27 мая 2004 года №180, которым были прекращены его полномочия как член Высшего совета юстиции, поскольку после назначения его в состав Совета на второй подряд шестилетний срок он не принял присягу члена ВСЮ.

В то же время, ввиду того, что действующее законодательство Украины не требует повторного сложения присяги членом Высшего совета юстиции, срок полномочий которого продлен в связи с новым назначением на ту же должность, Совет принял решение о возобновлении полномочий В.МЕДВЕДЧУКА как члена Высшего совета юстиции.