Генпрокуратура тайно начала процедуру эксгумации тела Чорновила?

Генеральная прокуратура тайно начала процедуру эксгумации тела Вячеслава Чорновила.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Народного Руха Украины, по словам сестры В.Чорновила Валентины, сегодня она пошла положить цветы на могилу В.Чорновила, как делает это традиционно через день. «Подхожу и вижу, что асфальтовая дорожка раскопана от могилы. Я поняла, что это подкоп, чтобы вытянуть гроб. Я сразу же кинулась в дирекцию кладбища. Директор, не моргнув глазом, успокоил меня, что это заменяли потрескавшийся асфальт. Я вернулась к могиле, осмотрела ее - и поняла, что директор меня обманул», – сказала В.ЧОРНОВИЛ.

«Тогда я вернулась в дирекцию. Сотрудники сказали мне, что директора уже нет, начали требовать удостоверение личности и свидетельство о смерти. "Что вы кричите?" - спрашивают. Я говорю: "Кричу, потому что вы врете". Позже выяснилось, что директор на самом деле был на месте. Меня начали успокаивать и говорить, что есть такие вещи, о которых нужно, чтобы никто не знал», – добавила она.

По ее мнению, если бы хотели провести эксгумацию тайно - сняли бы небольшой отрезок асфальта и замаскировали бы этот участок. «А так - это было сделано откровенно цинично», – сказала В.ЧОРНОВИЛ.