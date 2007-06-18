Луценко дал Нашей Украине две недели

„Народная самооборона” пойдет на досрочные парламентские выборы самостоятельно, если до 1 июля не будут согласованы технические принципы создания мегаблока демократических сил совместно с „Нашей Украиной” и ”Украинской десницей”. Об этом сегодня в Днепропетровске во время общения с журналистами сообщил лидер „Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, предыдущие переговоры относительно создания мегаблока были приостановлены „на наиболее интересном месте”, когда зашла речь об определении кандидатуры председателя Верховной Рады, премьер-министра и ключевых министров правительства после досрочных выборов. В частности, отметил он, „Народная самооборона” претендует на блок экономических реформ и „силовой” блок в будущем правительстве.

„Мне было предложено обсудить эти вопросы с Блоком Юлии Тимошенко - потенциальными союзниками в новом парламенте. Теперь эти вопросы обсуждены с БЮТ, и мы пришли к согласию относительно принципов формирования правительства”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО

По его убеждению, „нужно, чтобы избиратели знали, что вместе с политической силой они избирают конкретного главу правительства и парламента”.

Лидер „Народной самообороны” подчеркнул, что будет настаивать, чтобы предвыборная программа мегаблока демократических сил, в случае его создания, не акцентировала внимание на „гуманитарных вопросах” – НАТО, статуса русского языка и воинов УПА.

„Сегодня, считаю, это не актуально, данные вопросы не объединяют, а разъединяют Украину. Мы должны сосредоточиться на решении социальных проблем и экономических реформах”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, он готов возглавить блок демократических сил и нести ответственность за тактику предвыборной кампании и ее результаты.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО уточнил, что для него не является принципиальным место в списке блока демократических сил и квота для „Народной самообороны”.

„Главное, чтобы были приняты мои предложения относительно программных основ блока и наших ближайших шагов после выборов”, - заявил Ю ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 июня на пресс-конференции в Житомире председатель совета партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что вопрос распределения квот в блоке демократических сил решено: 54% мест в избирательном списке отведено "Нашей Украине", 25% - "Народной самообороне" и 21% - "Украинской деснице".