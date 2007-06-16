147 украинцев ждут эвакуации с Ближнего Востока

В связи с обострением ситуации в секторе Газа Палестинской Национальной Автономии в Посольство Украины в Государстве Израиль обратились граждане Украины, проживающие в данном регионе, с просьбой вывезти их за пределы зоны боевых действий.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, после изучения ситуации Министерство иностранных дел Украины обратилось к Министерству обороны Украины с просьбой рассмотреть возможность выполнения спецавиарейса из Украины с аэропорт одной из соседних с Израилем стран и обратно в Украину для эвакуации украинских граждан.

Министром обороны Украины Анатолием ГРИЦЕНКО безотлагательно было принято решение задействовать для проведения эвакуационной операции самолет Ту-154 Б2 Государственного предприятия МО Украины “Украинская авиационная транспортная кампания (УАТК)”.

В настоящее время самолет находится в полной готовности к вылету. Он загружен провиантом, водой и имеет на борту группу военных медиков.

Как отметил президент ГП МОУ «УАТК» Виталий ПОПОВ, экипаж этого самолета состоит из опытнейших летчиков и имеет опыт проведение эвакуационных операций, в частности из Африканского континента.

По словам В.ПОПОВА, уже поступила заявка на эвакуацию с Ближнего Востока 147 человек. «Министерство обороны в тесном взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины готово в любое время осуществить операцию по эвакуации украинских граждан с Ближнего Востока, - отметил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО. – Все средства и возможности для этого мы имеем».