Судом учтено признание осужденным своей вины.

К 5 годам лишения свободы приговорен перевозчик, который организовал схему незаконной перевозки лиц в РФ через территорию временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

Он был обвинен по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Так, осужденный на собственном легковом авто осуществлял незаконную перевозку лиц с КПВВ "Чаплинка" Херсонской области через временно оккупированную территорию полуострова, направляясь по незаконно построенном мосту над Керченским проливом в Краснодарский край РФ.

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Перевозчик четко осознавал, что пункты пропуска через государственную границу Украины на территории полуострова Крым не функционируют, а мост через Керченский пролив - незаконно построенный и не может быть использован для пересечения Украина-российской границы.

Судом учтено признание осужденным своей вины в полном объеме, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, заключение соглашения о признании виновности, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

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Автор: Инна Андалицкая